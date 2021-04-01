С начала марта в бельгийских соцсетях начали сознательно и несознательно распространяться ложные сообщения, что 1 апреля в парке Буа де ля Камбр пройдет музыкальный фестиваль La Boum.

Никакого фестиваля в реальности не состоялось и вследствие этого во второй половине дня 1 апреля к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией на месте предполагаемой "тусовки".

В связи с ложным сообщением о проведении многотысячного музыкального фестиваля в парке собрались до 5 тыс. человек, которых в настоящий момент пытаются разогнать несколько сотен полицейских. Об этом передает корреспондент ТАСС.

С начала марта в бельгийских соцсетях начали распространяться сообщения, что 1 апреля в парке Буа де ля Камбр пройдет музыкальный фестиваль La Boum. Согласно им, на него были приглашены 200 ди-джеев со всей Европы, в парке будут установлены 5 сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама. Все это обещали бесплатно.

В объявлениях присутствовал целый ряд указаний на то, что это шутка: дата фестиваля - 1 апреля, в именах ди-джеев было множество узнаваемых имен бельгийских политиков и министров, например там присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Кроме того, сам факт проведения мероприятия в разгар карантина, к тому же с бесплатным участием выдавал мистификацию. В 20-х числах марта даже на страницах "организаторов фестиваля" появилось признание, что это шутка.

Однако ситуацию это не спасло. К середине дня в парке собралось, по оценкам полиции, более 5 000 человек. Не обнаружив пяти сцен, собравшиеся, преимущественно молодежь, стали организовывать праздник, группируясь вокруг пруда на центральной поляне парка. В разных группах зазвучала музыка из подключенных к смартфонам динамиков.

Начавшиеся танцы прервала полиция, которая прибыла на место примерно через час после начала столпотворения. Сначала полицейские призывали в мегафон собравшихся разойтись, на что те отвечали скандированием лозунгов о свободе и бросали в полицию банками и бутылками. На место прибыли водомет и конная полиция, после чего полиция начала вытеснять протестующих из парка. К 18:00 (19:00 мск) в парке продолжаются стычки с полицией. Правоохранители провели несколько задержаний, общее число задержанных пока не названо. На место прибыло несколько машин скорой помощи, по меньшей мере один полицейский получил ранение.

В Бельгии продолжается третья волна коронавируса, с начала марта число заболевших быстро и непрерывно растет. По последним данным Минздрава королевства, среднесуточное количество выявленных новых случаев в течение последних семи дней превысило 4,8 тыс. человек, растет число госпитализаций и смертельных исходов. С 26 марта в стране вновь закрылись все необязательные магазины и школы. Карантин, комендантский час и масочный режим в Бельгии действуют с октября, запрет необязательных зарубежных поездок - с конца января.

Как сообщала "Страна", в Бельгии обнаружили новый штамм коронавируса. Новый штамм ведет себя не так, как другие. Обычно происходит потеря фрагментов ДНК копиями. Бельгийский вариант, напротив, собирает множество дополнений.

Также "Страна" сообщала, что во Франции, в Бретани, выявили восемь человек с новым вариантом коронавируса.

Эта разновидность не распознается с помощью теста по мазку из носа.