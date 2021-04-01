Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что прибывшая зимой первая партия индийской вакцины Covishield будет пригодна еще несколько месяцев. Срок ее годности истекает 23 июня.

Об этом чиновник сказал в эфире телеканала "Украина 24" 1 апреля.

"23 июня. Мы обязательно используем это в ближайшее время", - сказал министр.

Также глава Минздрава заверил, что все получившие первую прививку препаратом непременно получат вторую дозу. Однако вторую прививку можно сделать не только индийским аналогом AstraZeneca.

"Сейчас ходят фейки, что если первая доза была сделана Covishield, то и вторая должна быть сделана ею. Мы говорим о вакцинации вакциной Astrazeneca. Все люди получат вторую дозу, но это может быть европейская, южнокорейская или индийская Astrazeneca. Это одна и та же вакцина", - пояснил Степанов.

Ранее "Страна" писала, что к 30 марта в Украине вторую дозу вакцины от коронавируса получили всего два человека.

Мы также приводили результаты опроса, по которому 56% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса.