В НАТО обвиняют Российскую Федерацию в том, что своими действиями она мешает деэскалации напряженности на востоке Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Североатлантического альянса.

"Сегодня союзники по НАТО встретились в рамках Североатлантического совета, чтобы обменяться мнением о текущем положении с безопасностью в регионе Черного моря. Союзники разделили свою озабоченность по поводу недавней крупномасштабной военной активности России на территории и у границ Украины", – сказал собеседник агентства.

В НАТО заявляют, что "дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности в рамках договоренности, достигнутой 27 июля 2020 года при посредничестве ОБСЕ".

Ранее "Страна" подробно рассказывала об этой договоренности между Украиной и "ДНР/ЛНР".

Мы также сообщали, что практически в том же самом обвинил Россию 1 апреля Госдеп США.