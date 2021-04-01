Власти одного из крупнейших городов Бразилии, Сан-Паулу приказали выкапывать трупы, чтобы освободить места для новых умерших на перегруженных кладбищах. Их не хватает из-за пандемии COVID-19.

Об этом передает Voice of America со ссылкой на Associated Press.

Ранее сообщалось, что в переполненных из-за коронавируса реанимациях Бразилии не осталось мест. В 25 из 27 столиц штатов реанимации работали на пределе возможностей, люди выстраивались в очереди, чтобы попасть в больницы.

28 марта Бразилии предрекли коллапс системы здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", во всех областях Украины нашли "британский" штамм коронавируса.

Риск летального исхода при инфицировании "британским" штаммом на 67% выше, чем при обычном COVID-19.

Напомним, что в Киеве, с 5 по 16 апреля, в государственных и коммунальных медицинских учреждениях во время действия усиленного карантина, будут запрещены плановые госпитализации. Но будет несколько исключений.

Светлана Лобода заявила, что слегла с коронавирусом.