Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс обвинил Россию в "эскалации и провокациях" в Украине. По его словам, действия РФ сводят на нет усилия ОБСЕ, которые увенчались летним перемирием на Донбассе в 2020 году.

Обвинение прозвучало на брифинге, который прошел в ведомстве 1 апреля и транслировался в Твиттере Госдепа.

"Российские дестабилизирующие действия подрывают намерения по деэскалации, достигнутые по соглашению под эгидой ОБСЕ в июле прошлого года. Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной. Мы обсуждаем нашу обеспокоенность относительно этой растущей напряженности и нарушения режима прекращения огня с нашими коллегами по НАТО", - сказал Прайс.

Live now! @StateDeptSpox Ned Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/aKwctUiV2C