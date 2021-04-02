В ночь на 1 апреля возле Золотого Донецкой области (это около линии фронта) произошло самоубийство военнослужащего ВСУ. Причем суицид снимали на камеру его сослуживцы, покуривая "травку", и видео попало в сеть.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Днепр оперативный".

Трагедия произошла в воинской части в-3085 близ линии разграничения. По предварительным данным, все участники события курили легкие наркотики.

В разгар посиделок 20-летний солдат Алексей Саенко выстрелил себе в голову из автомата. Из видео понятно, что находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. Сам Саенко перед роковой очередью улыбался, курил и несколько раз пристраивал дуло автомата к горлу.

На финальных кадрах заметно, как пуля прошивает его череп, снося головной убор.

В части в-3085 по поводу происшествия идет проверка.

Источники "Страны" в правоохранительных органах подтвердили данный инцидент. Отмечается, что по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой самоубийство. Ведется расследование.

Суициды нередки в рядах ВСУ. Так, летом "Страна" писала, что на Донбассе застрелился военный из разведывательной роты 2001 года рождения.