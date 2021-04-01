Осужденный за убийство ребенка сколотил банду для снабжения наркотиками Киевского СИЗО
Столичные правоохранители задержали группу, которая занималась распространением наркотиков на территории Киевского следственного изолятора. Незаконный бизнес возглавлял осужденный за убийство ребенка, находящийся в этом же изоляторе, у него было 12 сообщников.
После обысков в камерах задержанных и по местам проживания фигурантов обнаружены наркотики и психотропные вещества. Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщается на сайте Нацполиции Киева.
"Роль организатора выполнял 30-летний мужчина, осужденный за убийство малолетнего ребенка. В изоляторе он позиционировал себя так называемым "смотрящим" и имел в "подчинении" шестерых человек на территории учреждения, которые также ожидали судебных разбирательств. Заключенным помогали остальные шестеро сообщников, которые наладили каналы доставки наркотиков в пенитенциарное учреждение. Одна группа сообщников должна была хранить наркотики и перебрасывать их через забор учреждения, а другие фигуранты в дальнейшем должны распространять их среди задержанных за отдельную плату. Злоумышленники - это мужчины и две женщины в возрасте от 27 до 53 лет", - рассказал заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Киева Николай Мазуров.
При обысках обнаружили 31 таблетку неизвестного происхождения, 8 пакетов с веществом растительного происхождения, 11 свертков с кристаллообразным веществом, сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Кроме того, полицейские изъяли предметы, похожие на мину и гранату. Вещественные доказательства направили на экспертное исследование.
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