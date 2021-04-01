Министерство обороны Украины вскоре после встречи в Киеве атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании с руководством ведомства сообщило о телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина.

Как заявляют в министерстве обороны, во время беседы Украина получила заверения поддержки США в случае конфликта с Россией.

Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба украинского министерства.

Как говорится в сообщении, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Причем министры уже второй раз за последние полтора месяца обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

"Министр обороны Украины проинформировал собеседника о военно-политических аспектах ситуации на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вокруг государственной границы Украины. Он отдельно уделил внимание событиям 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где российские оккупационные войска коварно убили четырех украинских военнослужащих. Кроме того, глава украинского оборонного ведомства отметил системной эскалации ситуации безопасности в районе проведения операции объединенных сил и нежелании Российской Федерации подтвердить приверженность режима прекращения огня", - сказано на сайте Минобороны.

В ответ Остин выразил обеспокоенность последними действиями России и передал Тарану "заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму". Министр обороны США подчеркнул, что в случае "эскалации российской агрессии" Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины.

"Стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США не просто поддерживается, он динамично развивается. Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины", - сказал Таран.

Руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны, говорится в сообщении.

Как писала "Страна", после упомянутого обострения на Донбассе 26 марта контакты украинских чиновников с представителями США участились. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном.