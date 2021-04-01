В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обитает много редких птиц, в том числе хищные орланы-белохвосты.

Сотрудники заповедника рассказали, как обстоят дела с численностью чернобыльской популяции этих сильных красивых пернатых.

По словам сотрудника организации, орлан-белохвост - крупнейший птица на территории вокруг ЧАЭС. Она гнездится в старых участках леса у крупных водоемов. На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов.

Местная популяция хищников - оседлая. Но зимой количество орланов увеличивается за счет птиц северных популяций из Беларуси, Прибалтики, Скандинавии и России. Всего в заповеднике зимует до 55 птиц. В это время основу рациона орланов составляют погибшие животные или остатки добычи волков.

В гнездовой период орланы питаются рыбой, птицами и небольшими животными.

А летом на пруду-охладителе ЧАЭС можно наблюдать до 15 орланов, среди которых большая часть - не половозрелые птицы.

"Гнездовая популяция стабильна и имеет тенденцию к увеличению", - заверили сотрудники заповедника.

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