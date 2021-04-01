В четверг, 1 апреля, на торгах цена на нефть довольно неожиданно перешла к уверенному росту - более 3,5%: баррель Brent уже по $65, а американская WTI - по $61,5. Об этом сообщает РИА Новости.

"Участники рынка увидели за решением ОПЕК+ ожидания, что дефицит нефти будет расти, полагают аналитики. Сейчас он, по оценке Новака, составляет 2 млн баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным источников, страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле.

Ранее "Страна" писала о том, что снижение нефтяных запасов в США вернуло к росту мировые цены на нефть.

Также мы сообщали, что мировые цены на нефть замедлили снижение в ожидании восстановления спроса в Европе.