В пограничной с Украиной Молдовой ввели запрет на выход из дома в ночное время в крупнейших городах. Там уже ввели режим ЧП.

В частности, эта мера введена в столичном Кишиневе и втором по величине городе Бельцы. Об этом сообщает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее во всех областях Украины нашли британский штамм коронавируса.

Мы разбирались, чем так опасен этот вид коронавируса COVID-19. Риск летального исхода при инфицировании им на 67% выше, чем при обычном COVID-19.

В Киеве, с 5 по 16 апреля, в государственных и коммунальных медицинских учреждениях во время действия усиленного карантина, будут запрещены плановые госпитализации. Но будет несколько исключений.

Напомним, что певица Светлана Лобода слегла с коронавирусом. "Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на Covid-19 показал положительный результат", - написала певица.