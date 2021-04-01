В первый день апреля пресс-служба украинского Главного управления разведки Министерства обороны заявила, что Россия готовит на Донбассе провокацию Украины на военный ответ.

Новость появилась во второй половине 1 апреля на сайте ГУР. Она сопровождается иллюстративным фото без подписи, на котором железнодорожный состав (надо полагать, российский) везет военную технику.

"Страна" обнаружила, что это фото двухгодичной давности. И фотография, мягко говоря, позаимствована без указания источника и авторства с сайта белорусского министерства обороны, а именно из новости о подготовке к военному параду в Минске.

"21 июня (2019 года - Ред.) для участия в параде войск Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь прибыли пеший и механизированный парадные расчеты Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации. Пеший парадный расчет представлен личным составом гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии", - говорится в новости.

Кроме фото поезда, который движется по территории Беларуси, новость проиллюстрирована другими снимками - торжественной встречи российских военных белорусской стороной.

Ранее "Страна" разбиралась, почему вокруг Украины накаляется военная обстановка и чем это закончится.

Мы также писали о скандале со "слугой народа", которая во время тревожного доклада главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака в Раде писала кому-то, что "надо валить из этой страны".