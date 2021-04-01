В Одессе люстрированный чиновник времен президентства Виктора Януковича восстановился на должности главного евроинтегратора в Министерстве стратегической промышленности.

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск экс-вице-губернатора области и бывшего главы городской организации Партии регионов Дмитрия Волошенкова, признав противоправным январский приказ Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое уволило его с должности директора департамента европейской и евроатлантической интеграции, многостороннего сотрудничества и протокола. Об этом сообщает "Думская".

Судья обязала министерство восстановить Волошенкова в должности еще до вступления решения в законную силу.

Дмитрий Волошенков является сыном нынешнего первого заместителя главы ОГА Бориса Волошенкова. Его назначили на пост главного евроинтегратора министерства 14 января 2021 года, а через два дня уволили из-за того, что он подпадает под действие Закона Украины "Об очищении власти" - как замглавы облгосадминистрации времен Януковича.

Админсуд занял ту же позицию, что и в других аналогичных тяжбах, сослался на решения Верховного суда и Европейского суда по правам человека (подробнее читайте здесь) и констатировал, что порядок люстрации, установленный законом "Об очищении власти", противоречит Конституции и международным договорам Украины.

"Материалы дела не содержат сведений о наличии фактов противоправного поведения истца, направленного на узурпацию власти президентом Украины Януковичем Виктором Федоровичем, подрыв национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека, а приказ Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины №30/к от 16.01.2021 года об увольнении Волошенкова Дмитрия Борисовича с должности не содержит обоснования, что истец мог представлять какую бы то ни было угрозу для нового демократического режима.

Оценивая пропорциональность ограничений, примененных к истцу, касательно легитимной цели (очищения власти), которой добивались органы государственной власти, суд считает их непропорциональными, неоправданным и не являющимися необходимыми в демократическом обществе", - говорится в решении суда.

Ранее "Страна" писала о том, что Минюст не смог вовремя предоставить ЕСПЧ обоснование люстрации украинских чиновников.

Также мы сообщали, что люстрированный прокурор в Киеве выиграл суд по восстановлению на посту, ему должны выплатить 5 млн гривен.