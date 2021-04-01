Медики объяснили, почему важно носить маску в общественном транспорте:

люди в течение длительного времени находятся в тесном контакте с другими - пока стоят в очереди на остановке, в течение поездки, во время посадки и высадки;

не всегда есть возможность придерживаться рекомендуемых 1-1,5 метра от других, особенно в час пик;

чтобы не упасть, люди держатся за поручни, перила, сиденья или другие поверхности в транспорте, а потом могут касаться рта и носа.

При таких условиях маска может послужить "щитом", который поможет уменьшить распространение вируса. Но она не сможет защитить, если ее носить не правильно.

"Маска должна полностью закрывать рот и нос! А не находится на подбородке, под носом или только на носу, висеть на одном ухе или на руке", - говорится в сообщении.

Также медики напомнили, что люди, у которых симптомы Covid-19 еще не проявились, могут передавать вирус другим. Поэтому носить маску правильно - это и заботиться о других.





Ранее "Страна" писала о том, что с понедельника, 5 апреля, в Киеве в общественній транспорт пустят только по спецпропускам.

Также мы сообщали, что власти Киева объяснили, как и кому будут выдавать спецпропуска для проезда в транспорте во время локдауна.