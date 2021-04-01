На фоне обострения на Донбассе военные атташе США, Канады и Британии встретились с министром обороны Украины
В Киеве прошла встреча атташе по вопросам обороны Соединенных Штатов Америки, Канады и Великобритании с руководством украинского Минобороны.
Об этом сообщается в Твиттере посольства США 1 апреля.
С украинской стороны во встрече приняли участие министр обороны Андрей Таран и его заместители Анатолий Петренко и Александр Полищук. Также присутствовали командующий Объединенных сил Сергей Наев и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
В посольстве по итогам встречи заявили, что поддерживают суверенитет Украины.
"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и внимательно наблюдаем за ситуацией", - сказано в посте посольства.
После недавнего обострения на Донбассе контакты украинских чиновников с представителями США участились. Так, "Страна" сообщала, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.
А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.