В Киеве прошла встреча атташе по вопросам обороны Соединенных Штатов Америки, Канады и Великобритании с руководством украинского Минобороны.

Об этом сообщается в Твиттере посольства США 1 апреля.

С украинской стороны во встрече приняли участие министр обороны Андрей Таран и его заместители Анатолий Петренко и Александр Полищук. Также присутствовали командующий Объединенных сил Сергей Наев и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

В посольстве по итогам встречи заявили, что поддерживают суверенитет Украины.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и внимательно наблюдаем за ситуацией", - сказано в посте посольства.

После недавнего обострения на Донбассе контакты украинских чиновников с представителями США участились. Так, "Страна" сообщала, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.