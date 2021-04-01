Официальный портал Киева обнародовал порядок получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте, которые начнут действовать с 5 апреля на период ужесточения карантинных ограничений в связи с распространением Covid-19.

"Согласно утвержденному порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении.

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны отправить письмо на имя директора департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В письме необходимо указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

По результатам рассмотрения письма контактное лицо уведомят о месте и времени получения спецпропусков.

"Обращаем внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Заметим, что оплата проезда осуществляется на общих основаниях", - сказано в сообщении.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения, или паспорта, или водительского удостоверения, наличии у человека средств индивидуальной защиты и при оплате проезда.

Письма следует подавать в Департамент транспортной инфраструктуры по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2-й этаж. Телефон: 044-366-63-36.

Электронная почта: dti@kmda.gov.ua

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:

Название предприятия (учреждения), организации. Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте. Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения. Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте - до 16.04.2021.

После рассмотрения заявки спецпропуска будет выдавать Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА; адрес: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2-й этаж; тел .: 366-63-36) следующим организациям:

центральным органам исполнительной власти;

государственным предприятиям и службам;

субъектам хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере дорожно-транспортного хозяйства.

Департамент муниципальной безопасности исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА, адрес: ул. Вышгородская, 21; тел .: 430-50-10) выдает пропуска:

предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, сфера деятельности которых касается охраны правопорядка и безопасности, судебной ветви власти, подразделений Вооруженных сил Украины, органов прокуратуры, подразделений ДСНС и тому подобное.

Департамент промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА; адрес: ул. Бассейная, 1/2-А, 2 этаж; тел.: 097-378-77-87) выдает пропуска:

предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, сфера деятельности которых касается экономики, финансов, телекоммуникаций и связи, банковского дела, изготовления и продажи продовольственных товаров, издательств, заведений питания, служб доставки, а также других предприятий промышленности.

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА; адрес: ул. Большая Житомирская, 15-А; тел.: 272-10-24) выдает пропуска:

предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, сфера деятельности которых касается обеспечения работы ритуальных служб, переработки бытовых отходов, содержание жилого фонда, предоставление услуг в жилищно-коммунальной сфере и тому подобное.

Департамент культуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА; адрес: бульвар Т. Шевченко, 3, каб. 329; тел .: 279-52-82, 067-407-26-28) выдает пропуска:

предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности сфера деятельности которых касается культурно-художественной и религиозной деятельности.

Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА; адрес: ул. Крещатик, 36; тел.: 202-74-61, 202-74-26) выдает пропуска:

средствам массовой информации;

районным в Киеве государственным администрациям в соответствии с территориальной принадлежностью;

предприятиям, учреждениям, организациям критической инфраструктуры независимо от формы собственности районного значения;

учреждениям здравоохранения (больницам, аптекам, предприятиям фармацевтики и т.д.).

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