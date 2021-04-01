Глава российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о своем уровне антител к коронавирусу спустя год после вакцинации. Он привился разработанной центром вакциной "Спутник V" еще до официальной регистрации препарата.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ученый вакцинировался 30 марта 2020 года. Недавно он сдал тест на антитела, который показал, что у него сохранился высокий титр, что является показателем сильного иммунитета. А значит, новая прививка ему пока не нужна.

"Более 3200. Это очень высокий показатель. Это выше всех возможных пределов", - сказал 69-летний микробиолог.

Гинцбург добавил, что с таким показателем он полностью защищен от болезни и даже может быть донором антител, если возникнет такая необходимость.

Напомним, Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V" в августе 2020 года.

Как писала "Страна" недавно в России заявили о готовности обеспечить "Спутником V" весь мир.

Мы также приводили слова Гинцбурга о том, что эта вакцина действует не менее двух лет.