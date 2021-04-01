До 1 июля в Украине более, чем на 2,3 % подорожает молоко. Такой прогноз дает ассоциация производителей молока, сообщается на сайте организации.

"Средний рост цен на молочные продукты в торговых сетях до 1 июля 2021 года составит более 2,3%. Молоко жирностью 2,5% в пленке, наиболее социальный продукт, подорожает ориентировочно до 25 гривен 40 копеек за литр. То есть плюс 40 копеек за следующие три месяца", - говорится в сообщении.

Также указано, на сколько подорожают другие молочные продукты:

кефир (2,5%, пленка)- на 2,3%, или на 0,7 гривны/л до 31,3 гривны/л

сметана (15%, пленка) - на 6,1%, или на 4,1 гривны/кг до 71,5 гривны/кг (или до 28,6 гривны за упаковку в 400 г)

творог (9%) - на 1%, или на 1,4 гривны/кг до 146 гривны/кг (или до 58 гривен за упаковку в 400 г),

масло сливочное (72,5-73%) - на 1,2%, или на 2,9 гривны/кг до 240 гривны/кг (или до 48 гривен за пачку весом 200 г),

сыр твердый - на 0,4%, или на 0,9 гривны/кг до 229,35 гривны/кг (или до 38 гривен за кусок в 160 г).

По данным организации, основными драйверами роста цен на молочные продукты являются последствия погодных катаклизмов 2020 года, поскольку из-за засухи и потери посевов стоимость кормов для коров выросла на 80%. Это привело к сохранению дефицита молока-сырья на рынке и повлекло за собой рост себестоимости производства на всей цепочке.

Немаловажным фактором является инфляция, которая в январе-феврале составила более 1%.

По словам гендиректора ассоциации Анны Лавренюк, причиной роста цен также является подорожание энергоносителей, прежде всего природного газа, доля которого достигает 60% в структуре энергопотребления при производстве молочных продуктов.

Таким образом, по ее мнению, снижение цен на молочные продукты в таких условиях не предвидится, даже учитывая растущие объемы импорта.

Ранее "Страна" писала о том, что сахар, гречка и растительное масло больше всего подорожали в прошлом году.

Также мы сообщали, что подорожание продуктов питания будет нас сопровождать весь год.