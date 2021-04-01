Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о распространении новых штаммов коронавируса по Украине. Так, британская разновидность есть уже во всех областях, а в двух областях выявили южноафриканский штамм.

Об этом чиновник сообщил 1 апреля в эфире телеканала "Украина 24".

"Для нас сейчас главное – соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, он сейчас распространен по всей территории Украины… Во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм", - сказал Степанов.

По словам руководителя Минздрава, эти два штамма более агрессивны, чем другие, и "меняют нынешнюю картину".

Ранее "Страна" рассказывала, чем опасен британский штамм коронавируса.

Мы также писали, что о распространении по всей Украине британской версии Степанов говорил еще неделю назад.