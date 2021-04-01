Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нынешнее обострение ситуации на границе с Российской Федерацией является самым масштабным за последние годы, а сама Россия "завела ситуацию в тупик", выходом из которого является только дипломатия.

Об этом говорится в заявлении главы украинского МИД, обнародованном в четверг, 1 апреля.

"Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня. Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является самой системной и масштабной за последние годы. Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия", - заявил министр.

По его словам, "Москва должна прекратить военное нагнетание", а также немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня.

"Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандской формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров", - добавил Кулеба.

Глава МИД заверил, что Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования конфликта, несмотря на то, "какую бы дезинформацию не распространяла Россия".

"Ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства", - резюмиРровал Кулеба.

Напомним, в четверг, 1 апреля, украинская разведка сообщила, что Россия завершает подготовку мероприятий, целью которых является "провокация Украины на военный ответ" на Донбассе, а также некие "миротворческие" действия. Не исключается также попытка продвижения российских войск вглубь Украины.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в своем докладе в Верховной Раде сообщил, что Россия постепенно наращивает свое военное присутствие вблизи с государственной границей Украины на севере, востоке и юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заверил, что украинская сторона продолжает попытки по восстановлению перемирия на неподконтрольной территории Донбасса.