Специализированные суда, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", несколько раз подвергались спланированным провокациям иностранных кораблей. В них были задействованы рыболовецкие суда, а также военные корабли, подлодки и самолеты.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрея Минина.

Минин заявил, что "это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории". По его словам, цель провокаций - помешать строительству газопровода.

Так, 28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна "Фортуна" на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении.

"С учетом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода", - считает специалист.

29 марта вокруг "Фортуны'' выполнял маневры боевой корабль польских ВМС с тактическим номером 823. В этой ситуации судно обеспечения "Спасатель Карев" было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль.

Кроме того, во второй половине марта увеличилось количество пролетов над трубоукладочными судами на небольшой высоте иностранных самолетов. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочного судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

Минин привел в пример и более опасные инциденты. 22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106.

"Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. В этой ситуации судно снабжения "Владислав Стрижев" было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело навал на "Владислав Стрижев". После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии. Если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришелся бы по трубоукладочной барже "Фортуна". Через российское консульство в Германии по данному инциденту был заявлен морской протест", - сказал менеджер Nord Stream 2 AG.

30 марта ночью на радаре судна обеспечения "Спасатель Карев" в непосредственной близости от баржи были обнаружены два объекта. Один из них двигался в сторону "Фортуны" и на вызовы по радиоканалам не отвечал. Было принято решение начать движение к объекту пересекающим курсом. Для привлечения внимания были использованы судовые прожекторы. Как оказалось, это было рыболовное судно, которое изменило курс и ушло на юг, не вступая в радиоконтакт. Второй объект, находившийся в ожидании на юго-западе от "Фортуны", также ушел, не отвечая на вызовы по радио.

"Речь идет·о явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта", - сделал вывод Минин.

Он напомнил о 1,5-мильной зоне безопасности, которая устанавливается при реализации проектов, подобных "Северному потоку".

Между тем газопровод завершен уже на 95%, как сообщала "Страна".

Также мы писали, что на место прокладки газопровода "Северный поток - 2" недавно прибыло судно "Академик Черский".