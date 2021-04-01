В Украине с 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будут начисляться только на банковский счет. При этом сохранятся четыре категории получателей, которым пенсию все же будут доставлять домой. Для этого проведут конкурсы среди поставщиков услуг. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Кабмин принял постановление, которым ввел конкурсный отбор поставщиков услуг по доставке пенсий и денежной помощи по месту жительства получателей. На сегодня их предоставляет АО "Укрпочта" на монопольных условиях.

Тарифы на доставку будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса. Ограничение - тарифы должны быть не выше установленных правительством. Первый конкурс Пенсионный фонд проведет до 1 сентября 2021 года, до конкурса пенсии продолжит доставлять "Укрпочта".

Возможность адресной доставки пенсий и соцвыплат оставят только для четырех категорий лиц:

людей с инвалидностью I группы;

лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

лиц, достигших 80-летнего возраста;

получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Эти категории получателей смогут выбрать между адресной доставкой компанией, отобранной на конкурсе, и банковским счетом. Все остальные с 1 сентября будут получать выплаты только через текущие счета уполномоченных банков.

Выбрать уполномоченный банк можно до 1 сентября 2021 года. В случае, если до этой даты получатель выплат не будет иметь счета, его откроют по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социальной защиты.

В ведомстве добавили, что изменить уполномоченный банк можно в любой момент.

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