В Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения Сергею Филимонову по делу о погроме Офиса президента 20 марта. Филимонова, известного как "Сын Перуна", отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Заседание суда длилось около трех часов. Под зданием Печерского суда собралось около 20 человек, которые пришли поддержать Филимонова.

После заседания сторонники Филимонова зажгли файеры.

Напомним, ранее адвокат Филимонова Маси Найем подал ходатайство об отводе судьи, но его не удовлетворили, а суд перенесли.

"Страна" подробно рассказывала, кто такой "Сын Перуна" и кто вместе с ним координировал погром на Банковой, в который переросла акция протеста сторонников радикала и убийцы Сергея Стерненко.