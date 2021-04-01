В результате обстрела позиций украинских военных в районе поселка Шумы Донецкой области, там где в пятницу погибло четыре бойца ВСУ, ранен военнослужащий сил ООС.

Об этом говорится в сводке украинского штаба по состоянию на 17:00 четверга, 1 апреля.

"В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов. Вследствие враждебных действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшего украинского бойца уже доставили в лечебное учреждение, где медики оказывают ему необходимую помощь. Состояние раненого - удовлетворительное.

Всего в течение суток 1 апреля штаб ООС зафиксировал 6 нарушений режима прекращения огня со стороны противника.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Старогнатовка и Водяное Донецкой области украинские позиции были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи от населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Золотое-4 противник обстрелял позиции сил ООС из автоматических станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов", - добавили в штабе.

В четверг, 1 апреля, украинская разведка сообщила, что Россия завершает подготовку мероприятий, целью которых является "провокация Украины на военный ответ" на Донбассе, а также некие "миротворческие" действия. Не исключается также попытка продвижения российских войск вглубь Украины.

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