Сегодня "Страна" уже рассказывала о нагнетании военного напряжения между Россией и Украиной.

После заявлений Украины о готовности наступать на Донбассе, Россия начала демонстративно стягивать войска к границе. После чего посыпались обеспокоенные звонки из США в Москву и Киев. А накануне с Путиным по видеосвязи пообщались Меркель и Макрон.

Сегодня эта история получила продолжение. На Банковой и в Кремле заявили, что ситуация близка к эскалации.

А ближе к вечеру появилась целая серия заявлений со стороны США и НАТО, в которых выражалась очень серьезная обеспокоенность ситуации и высказывалась поддержка Украине и обвинения в адрес России.

В то же время все больше свидетельств того, что ситуация во многом нагнетается искусственно. И обе стороны не столько готовятся к войне, сколько решают свои политические задачи.

В подробностях разбиралась "Страна".

А разведка доложила точно?

Сигналы, которые сегодня поступали от официального Киева, были достаточно противоречивыми.

Главное управление разведки при Минобороны выпустило очень тревожное сообщение о перспективах военного столкновения с Россией в ближайшее время.

Учитывая, что такие перспективы военное ведомство обычно рисовало и без нынешней эскалации по несколько раз в год, то и в этом пресс-релизе риторика не поменялась. Появились только уточнения, как именно, по мнению разведки, ситуация может перерасти в крупный конфликт.

Россия хочет якобы спровоцировать ВСУ на ответные действия, а потом обвинить Украину в нападении. А затем планирует ввести на Донбасс регулярные войска РФ и расширить там свое присутствие. Формально - для защиты граждан России. Фактически - не исключается и наступление этой группировки вглубь Украины.

Пассаж с введением регулярных войск, кстати, не слишком понятен.

По многолетним утверждениям Украины, на Донбассе уже давно дислоцированы регулярные войска России. И тогда теряется смысл: зачем нужны военные провокации, чтобы ввести какие-то дополнительные силы? Кто мешает сделать это и без всякой эскалации - через неподконтрольный Украине участок границы?

Если же регулярных войск там нет и Россия планирует впервые их применить на Донбассе - тогда куда девать официальный тезис о том, что Москва с 2014 года оккупировала регион?

Но это в общем-то вопросы риторические. Главный же тезис - Россия хочет якобы повоевать с Украиной на Донбассе. Цель, судя по заявлению разведки, - захват всей территории Донецкой и Луганской областей. И для начала некая провокация, на которую ВСУ вынуждены будут жестко ответить.

А далее, по мнению украинской разведки, Россия будет действовать примерно так же, как и в Южной Осетии 8 августа 2008 года.

"По информации ГУР МО Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побуждения нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширение российского военного присутствия на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан (на самом деле - граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ). Не исключается попытка продвижения российских войск вглубь территории Украины. Также известно, что российские дипломатические представительства и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и "миротворческих" мероприятий РФ в ответ", - заявляют в ГУР.

Понятно, что заявление это подкреплено лишь словами. И даже фото, иллюстрирующее агрессивные намерения России, размещенное на сайте ГУР, - это российская техника, которая едет совсем не на Донбасс, а вообще по территории Беларуси.

Если точнее - в Минск на совместный военный парад, который состоялся еще два года назад.

Причем на первоисточник - официальный сайт белорусского минобороны - в ГУР МО решили не ссылаться. Видимо, надеясь, что фотографию читатели примут за некие украинские разведданные.

Но в целом вывод из слов разведчиков следует парадоксальный - нужно не поддаваться на провокации. Ведь только это способно поломать российский сценарий, если следовать логике ГУР.

То есть из достаточно тревожных посылов разведки можно, как ни странно, вывести призыв не наступать, а как раз поменьше стрелять на Донбассе.

А Зеленский почти одновременно заявил, что эскалации допустить нельзя и нужно вести разговоры о перемирии. Несмотря на "игру мышцами" у границ Украины.

При этом президент уточнил, что обострение, которое идет с начала года, вызвано, мол, санкциями против Виктора Медведчука.

То есть и на этой теме Зеленский решил попиариться. Забывая, видимо, что первые кадры военной техники, которая шла на фронт, были из Украины, как зафиксировала ОБСЕ. А первая гражданская жертва обстрелов - старик-пенсионер из Донецка.

В конце своего обращения президент сказал, что остановка эскалации - это тактика, а стратегия - возвращение территорий в Украину. Но в целом тон Зе был в пользу переговоров и дипломатии, а не военного сценария.

Та же риторика звучала и от украинского МИД. Заявив, что нынешняя эскалация - самая масштабная за последние годы, дипломатическое ведомство также призвало к переговорам. Хотя и обвинило Россию в обострении.

В общем, если суммировать украинскую реакцию - Россия нагнетает напряженность и готовит провокации, но мы на них отвечать не будем, а постараемся перевести процесс в переговорную плоскость.

Тем не менее угроза войны артикулируется достаточно четко и открыто. Что подняло градус волнения как на Западе, так и в России.

Что говорят в Москве?

В Кремле обвинили как раз Украину в провокациях.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", - сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Когда его спросили, о какой войне речь, пресс-секретарь ответил, что имеет ввиду "гражданскую войну, которая там уже была".

То есть Россия дает понять, что с Украиной воевать не намерена, и все будет решаться в рамках общедонбасского конфликта, без изменения его конфигурации.

При этом передислокацию войск, о которой все говорят сегодня, Песков назвал внутренним делом России. И заверил, что вооруженные силы РФ участвовать в украинской войне не планируют.

"Что касается участия российских войск в конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие и не принимают, это является исключительно внутриукраинским конфликтом", - повторил старые тезисы Дмитрий Песков.

Другими словами в России если и допускают участие в войне, то не в виде открытого нападения со своей территории, а как и ранее - в виде военной помощи "ДНР/ЛНР", не афишируя и не признавая официально присутствие своих регулярных войск на линии фронта.

Реакция Запада

В США и Британии сегодня активизировали контакты с украинским руководством. Вот краткий срез двусторонних переговоров и заявлений только за сегодня:

1. Военные атташе посольств США, Британии и Канады повстречались с руководством Минобороны.

2. НАТО обвинило Россию в подрыве усилий ОБСЕ по деэскалации на Украине.

3. Министерство обороны Украины сообщило о получении "гарантий" военного ведомства США оказать поддержку в случае конфликта с Россией (речь идет о телефонном разговоре министров обороны США и Украины).

В сообщении украинского Минобороны говорится, что "Остин выразил обеспокоенность последними действиями России и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины".

4. Госдеп заявил, что США обеспокоены эскалацией "агрессивных и провокационных действий России на Востоке Украины".

Что на самом деле происходит?

Как видим - идет пока война больше нервов, чем развитие реальной войны между Киевом и Москвой.

Мы уже рассказывали, что большая война сейчас невыгодна никому. Но тупик, в который вошел переговорный процесс по Донбассу и ещё более глубокий тупик, в который заходят отношения между Россией и Западом, позволяют допустить, что варианты могут быть самые разные.

Впрочем, уже сейчас очевидны основные тенденции того, что происходит.

По риторике сторон заметно, что об эскалации все говорят, но с разными акцентами. В Украине практически на официальном уровне обсуждается возможность прямого столкновения с Россией. И нагнетается ажиотаж по этому поводу - в том числе в союзных западных странах.

В России же заявляют, что Украина готовит обострение войны на Донбассе. Но вариант, что РФ будет воевать напрямую с Киевом, даже не обсуждают в публичной плоскости и отвергают сходу (при этом "неофициальное" участие российских войск в поддержке "республик", если украинская армия все-таки перейдет в наступление, повторимся, вполне вероятно).

Почему именно из Украины и с Запада идут более тревожные сигналы?

У нынешней истории есть очень четкие исторические аналогии. После победы Дональда Трампа на выборах президента США на Донбассе началось весьма серьезное обострение. Зимой 2017 года в районе Авдеевки шли бои. Они почти не изменили линии фронта, но стали одной из топовых новостей.

А главное - они привели к важному для тогдашнего президента Петра Порошенко результату - ему позвонил президент Дональд Трамп. И главной темой обсуждения стало прекращение огня.

То есть президент США, который после своего избрания не выходил на связь с украинским руководством, позвонил на Банковую.

Трамп не общался с украинской властью в силу того, что Киев накануне явно "топил" за кандидата от демократов Хиллари Клинтон. И Банковой нужно было растопить этот лед во что бы то ни стало. А заодно со старта вбить клин между Белым домом и Кремлем - ведь Трамп в то время обещал договориться с Россией. Чего не хотелось ни Киеву, ни антитрамповским кругам в Штатах.

В этом смысле обострение на Донбассе подоспело как раз вовремя. И, по сути, решило обе задачи.

Сегодня ситуация - почти идентична. Новая администрация США не выходит на связь уже со вторым президентом - Владимиром Зеленским. Создавая для него "вакуум легитимности" внутри Украины, где практически вся элита завязана на внешнюю поддержку Вашингтона.

Пока Байден не звонит Зеленскому, на Донбассе разворачивается примерно та же история, что и в 2017-м под Авдеевкой.

Идет обострение, которые ни с того, ни с сего началось по линии фронта. При этом никаких наступательных действий не ведется, но наращиваются обстрелы (что с военной точки зрения бессмысленно) и демонстративно передвигаются войска. Параллельно наращивается тревожная риторика. Также запускается информация о грядущем наступлении ВСУ. На эту информацию реагирует Россия - и в качестве демонстрации решимости оказать поддержку "республикам" в случае наступления начинает передвигать (также показательно) войска к границам.

А уже на этом начинает делать упор украинская сторона в общении с Западом, заявляя, что РФ стягивает войска и готовит эскалацию.

Собственно после этого и началось активное общение украинских и американских силовиков, а Госдеп и НАТО сделали заявления с обвинениями в адрес Москвы.

Не исключено, что нагнетание тревожности призвано ускорить звонок из Белого дома на Банковую. И установление двусторонних связей между Байденом и Зеленским. А также, что еще более важно, снятие наиболее болезненных для украинских властей требований Вашингтона и МВФ. В первую очередь речь идет о так называемой "судебной реформе" (по сути, передачи судов под контроль Западу).

Если это произойдет - то аналогия с Авдеевкой-2017 станет практически полной. И после этого обострение, скорее всего, пойдет на спад.

Но сейчас ситуация все-таки несколько иная.

Во-первых, далеко не факт, что американцы сильно впечатлятся происходящим. Одно дело генерировать заявления Госдепа, НАТО или министра обороны с осуждением России и в поддержку Украины (это несложно). И совсем другое дело - снять стратегические требования к украинскому руководству. Для такого разворота должны быть куда более веские причины, чем просто видео с передвижением российских войск или же возобновление обстрелов на Донбассе.

Во-вторых, обстановка в мире сейчас намного более нервная, чем четыре года назад. А потому попытки решать политические задачи "качая" тему с военным обострением может привести к тому, что ситуация быстро выйдет из-под контроля. И последствия будут совсем не "декоративными".