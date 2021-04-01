В четверг, 2 апреля, цена на нефть марки Brent перешла к снижению после публикации сообщений о решении стран ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с мая. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 кск составляет $62,69 за баррель, что на $0,05 (0,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,27 за баррель, что на $0,11 (0,19%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

ПО данным источников, страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле.

Саудовская Аравия пока не озвучила свои планы по возвращению на рынок объемов, которые она добровольно сдерживает.

Также пока непонятно, на сколько объем будут увеличивать Россия и Казахстан, которые в течение февраля-апреля наращивали добычу, пока остальные ее сдерживали.

Ранее "Страна" писала о том, что Госгеонедр Украины аннулировало 19 разрешений на нефтегазовые площади.

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