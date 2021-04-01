В Запорожье врачи требовали взятки у пациентов с инвалидностью в размере до 500 тысяч гривен за проведение операций, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.

Преступную схему раскрыли сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией, передает "Интерфакс-Украина".

По данным следствия, суммы взяток, которые требовали с пациентов врачи Центра экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского городского совета, зависели от "пакета услуг" и достигали полумиллиона гривен. Преступники вымогали деньги за предоставление помощи, которые подпадает под бесплатные медицинские услуги - проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов. Злоумышленникам передавали деньги через посредников.

Полученные средства участники схемы пытались легализовать через заявления от пациентов о добровольных взносах на развитие больницы.

Правоохранителям удалось задержать посредника в помещении медучреждения во время передачи взятки. Также в собственном кабинете был задержан и один из организаторов схемы.

На данный момент ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других преступников, в том числе и среди руководства больницы.

Виновным, согласно ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Сосновке Львовской области директор больницы попался на взятке в $1000. Столько медик требовал за оформление документов, подтверждающих диагноз.

Ранее мы писали о том, как за взятку в $2000 был задержан сотрудник онкологической больницы в Киеве.