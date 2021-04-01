Народные депутаты сейчас активно заполняют и обнародуют декларации на сайте НАПК. Член фракции "Голос" Александра Устинова решила соригинальничать в отчете об имуществе за 2020 год и в разделе ценного движимого имущества указала кота, собаку и футболку с ругательством.

Отчет Устиновой, поданный 30 марта, есть на сайте Единого госреестра деклараций.

Первой в разделе движимого имущества указана "собака-тапки-погрызяка", приобретенная летом 2015 года.

"Торговая марка: лабрадор. Наименование производителя: Коди. Описание имущества: друг семьи. Шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье. Досталась в наследство от семьи с Луганщины, которая убегала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью", - сообщила депутат.

В том же духе она пишет и о коте, доставшемся Устиновой вместе с собакой от жителей Луганской области.

"Котик-муркотик. Торговая марка: кот. Наименование производителя: Жорик. Описание имущества: маленький, волосатый, хрупкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильника, дерет коробки", - указано в документе.

Затем Устинова перешла к описанию ценной одежды.

"Вид имущества: одежда. Дата приобретения права 01.07.2012. Описание имущества: первая в Украине футболка Ukraine Fuck Corruption", - говорится в декларации.

Кроме упомянутых ценностей, парламентарий задекларировала 780 724 гривен доходов. Из них заработная плата составила 471 500 гривен, гонорары - 28 475 гривен, банковские проценты - 12 600 гривен, кешбек - 210 гривен, роялти - 4 447 гривен, возврат налога за 2019 год, уплаченного в США, - 170 342 гривен.

Также Устинова держит 219 тысяч гривен, без малого 60 тысяч долларов и 1 551 евро на банковских счетах.

На правах совместной собственности (50%) она владеет жилым домом (площадь 74,8 кв. м) и земельным участком (468 кв. м) в Виннице и квартирой в Киеве площадью в 141,2 кв. м. Ее муж Алексей Яцюк является совладельцем квартиры в Киеве (64,45 кв. м) и домовладения в Гайвороне Кировоградской области (35,68 кв. м), а также арендует квартиру в США (73 кв. м).

Еще Устинова задекларировала автомобиль Chevrolet Camaro 2014 года выпуска стоимостью 440 582 гривен, а ее супруг - Mazda-3 2014 года выпуска за 371 тысячу гривен.

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