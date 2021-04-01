В четверг, 1 апреля, в 16:00 завершился прием документов для участия в конкурсе на пост руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Заявки подали 16 человек. Среди них нет нынешнего руководителя НОТУ Зураба Аласания. Зато есть сценарист сериала "Слуга народа", замруководителя Офиса президента Юрий Костюк. Однако его участие пока под вопросом.

Об этом сообщает телеграм-канал TV Post.

Также на пост руководителя общественного выдвинулись:

член правления НОТУ Николай Чернотицкий;





бывший генеральный директор телекомпании "Тонис", экс-президент Национальной телекомпании Украины Виталий Докаленко;





экс-менеджер филиала НОТУ "UA Донбасс" Андрей Шаповалов;





спортсмен-легкоатлет и владелец телеканала "ПравдаТУТ" Иван Гришин;





николаевский медиавладелец Глеб Головченко;





бывший коммерческий директор НТКУ Евгений Каленский.

Полный список кандидатов выглядит следующим образом:

Сакада Леся Николаевна;



Филимон Василий Георгиевич;



Бабуров Александр Владимирович;



Коваленко Александр Сергеевич;



Каленский Евгений Борисович;



Веселов Антон Викторович;



Шаповалов Андрй Анатольевич;



Дутка Лилия Ивановна;



Бутко Александр Васильевич;



Зырин Александр Альбертович;



Чернотицкий Николай Николаевич;



Докаленко Виталий Викторович;



Гришин Иван Евгеньевич;



Валуйсков Олег Станиславович;



Цибуля Оксана Владимировна;



Костюк Юрий Юрьевич.

Отметим, что в этом году на деятельность "Общественного" в госбюджете предусмотрено 2,2 млрд гривен.

Список кандидатов прокомментировал телеграм-канал Политика страны:

"Сегодня был последний день подачи документов на должность главы Национального общественного телевидения Украины (финансируется из госбюджета, вещает под брендом UA:Перший).

Из интересного - как и предполагала ранее "Страна" не подал документы нынешний глава НОТУ Зураб Аласания (то есть он больше компанию возглавлять не будет, так как в мае истекает срок полномочий).

Но еще интереснее, что под вопросом участие в конкурсе человека, которого называли одним из основных претендентов на роль руководителя НОТУ - заместителя главы Офиса президента и давнего соратника (еще по Кварталу) Зеленского Юрия Костюка. Он подал документы с опозданием и теперь 7 апреля набсовет НОТУ (где большинство членов составляют так называемые "соросята") будет решать - допускать Костюка к конкурсу или нет.

В его отсутствие главным и, по сути, единственным кандидатом остается, как ранее и писала "Страна", нынешний член правления НОТУ Николай Чернотицкий, при котором общая политика НОТУ вряд ли принципиально изменится. Человек из той же тусовки, что и сам Аласания", - сообщает телеграмм-канал.

Как писала "Страна", 16 февраля, путем голосования Светлану Остапу переизбрали председателем Наблюдательного совета НОТУ второго созыва. Ее кандидатуру поддержали 9 членов наблюдательного совета НОТУ. Остапа - выходец из организации "Детектор-медиа", которое запомнилось поддержкой гонений на СМИ во времена Порошенко.

Мы также сообщали, что в ближайшие месяцы закончатся полномочия руководителя НОТУ Зураба Аласании.