Вчера, 1 апреля, в мире выявили более 686 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего зараженных обнаружили в Бразилии, Индии и США. Среди всех стран мира Украина оказалась на девятом месте по суточному приросту больных Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика на сайте Worldometers.

В Бразилии за прошлые сутки зафиксировали более 89 000 новых заражений, в Индии - более 81 000, в США - более 76 000.

Кроме того, более 50 000 больных зарегистрировали во Франции, почти 41 000 - в Турции. По темпам прироста далее разместились Польша и Германия. Украина с 17,5 тысяч новых случаев среди стран мира занимает 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 2 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 19 893 человека.

Также мы писали о том, что Минздрав поместил Украину на 78 место в рейтинге стран по вакцинации.