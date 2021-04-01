Сотрудники антикоррупционного органа оказались мошенниками и ворами. Фото: 24 канал

В Киеве и Киевской области под руководством Офиса генпрокурора одновременно было проведено более 50 обысков. Они связаны с уголовным делом о завладении деньгами в особо крупных размерах, которому причастны госчиновники.

Об этом сообщается в Фейсбуке Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, участники организованной группы, в состав которой среди прочих входили должностные лица Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а также адвокаты, в ноябре-декабре 2020 года присвоили деньги, признанные вещественными доказательствами по уголовным производствам. Деньги были переданы в управление АРМА.

Всего участники группы украли более 500 тысяч долларов США путем перечисления на основании поддельных судебных решений на банковские счета людей, не являющихся участниками уголовного производства.

Вещдоки по делу о присвоении денег

Досудебное расследование в этом деле проводят следователи ГБР при оперативном сопровождении сотрудников Главного следственного управления Нацполиции, Департамента стратегических расследований Нацполиции и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщение участникам организованной группы подозрения в мошенничестве, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделке документов (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Скриншот из Фейсбука Офиса генерального прокурора

Ранее "Страна" рассказывала, как бывший чиновник из ВСУ присвоил более 20 миллионов гривен при закупке квартир для военнослужащих.

Мы также сообщали, что сотрудник Минобразования присвоил 2 миллиона гривен из средств на командировки студентов.

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