В Киеве и Киевской области под руководством Офиса генпрокурора одновременно было проведено более 50 обысков. Они связаны с уголовным делом о завладении деньгами в особо крупных размерах, которому причастны госчиновники.

Об этом сообщается в Фейсбуке Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, участники организованной группы, в состав которой среди прочих входили должностные лица Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а также адвокаты, в ноябре-декабре 2020 года присвоили деньги, признанные вещественными доказательствами по уголовным производствам. Деньги были переданы в управление АРМА.

Всего участники группы украли более 500 тысяч долларов США путем перечисления на основании поддельных судебных решений на банковские счета людей, не являющихся участниками уголовного производства.

Досудебное расследование в этом деле проводят следователи ГБР при оперативном сопровождении сотрудников Главного следственного управления Нацполиции, Департамента стратегических расследований Нацполиции и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщение участникам организованной группы подозрения в мошенничестве, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделке документов (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

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