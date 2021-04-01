До десятка вопросов может быть рассмотрено на анонсированном на пятницу, 2 апреля, заседании Совета национальной безопасности и обороны. Повестка дня может касаться тем от утверждения плана вакцинации на текущий и следующий год до введения санкций против ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине.

Об этом пишет ZN.UA.

Напомним, в предыдущий раз СНБО собирался две недели назад - 19 марта. Тогда Служба безопасности Украины рекомендовала Совету нацбезопасности ввести санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы Кабмина Николая Азарова и некоторых бывших должностных лиц.

Кроме того, 19 марта СНБО решил проверить компанию "Зеонбуд", обеспечивающую цифровое вещание в Украине, а также Совет ввел "максимальный вид" санкций против 19 компаний, использующих украинские недра.