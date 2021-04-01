В пятницу в Украину вернутся дожди. Карта прогноза погоды по областям
В пятницу, 2 апреля, на большую часть Украины вернется пасмурная погода с осадками. Сухо и переменно облачно будет на крайнем западе, юго-востоке и востоке. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ближайшей ночью в западных областях ожидаются умеренные дожди, а в Закарпатье - значительные осадки. Днем на большей территории страны небольшие дожди.
Температура воздуха ночью от -2 на востоке Украины до +8 градусов на севере страны в и Закарпатье. В дневные часы прогнозируют +8-15 градусов.
В Киеве в пятницу ожидается небольшой дождь. Ночью +6-8 градусов, днем +8-10.
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