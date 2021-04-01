Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона продолжает попытки по восстановлению перемирия на неподконтрольной территории Донбасса, а наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной - "игра мускулами" со стороны РФ.

Соответствующее сообщение глава государства обнародовал в своем телеграм-канале в четверг, 1 апреля.

"Вопросы войны и мира сегодня я разделил бы на два пункта. Прежде всего - о Донбассе. Да, эскалация заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых - только за первые месяцы. Такая цена войны и отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Нашей Украины", - пишет Зеленский.

По его словам, санкции в отношении народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, "громкая и твердая позиция относительно независимости и продвижения к миру" и поддержка со стороны западных партнеров "раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым".

"Это ясно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее - как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем", - добавил глава государства.

Второй пункт своего текстового обращения Зеленский посвятил наращиванию присутствия российских войск на границе с Украиной.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы - это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности", - пишет президент.

Зеленский добавил, что украинская армия "это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность".

"Наше государство - это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям. Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как Президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий", - резюмировал глава государства.

Напомним, сегодня Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что Российская Федерация завершает подготовку мероприятий, целью которых является "провокация Украины на военный ответ" на Донбассе, а также некие "миротворческие" действия. Не исключается также попытка продвижения российских войск вглубь Украины.

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в своем докладе в Верховной Раде сообщил, что Россия постепенно наращивает свое военное присутствие вблизи с государственной границей Украины на севере, востоке и юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым.

В среду, 31 марта, глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в ходе переговоров стороны могли обсуждать ситуацию на границе между РФ и Украиной.

В тот же день с Милли провел переговоры и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему накаляется обстановка на границе с Россией.