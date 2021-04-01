Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов за 2020 год задекларировал 1,4 миллиона гривен заработной платы, а его супруга Оксана Лазаренко заработала 360 тысяч.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Согласно декларации, денежные активы Баканова и его жены составляют 170 тысяч долларов (около 4,7 млн грн) и 800 тысяч гривен. Чета владеет двумя квартирами в Киеве, по 56 кв. м и частным домом в селе Ходосеевка в области столицы. Также у них есть 4 земельных участка общей площадью 53 сотки в том же селе.

Помимо этого главе СБУ принадлежит треть квартиры в Кривом Роге Днепропетровской области общей площадью 86 кв. м. Ездят супруги на двух автомобилях, Оксане Лазаренко принадлежит Touareg 2012 выпуска, а Баканову Passat, которому 11 лет.

Напомним, президент Владимир Зеленский задекларировал более 19 млн грн дохода за 2020 год. При этом за работу президента из них он получил менее 2%.

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