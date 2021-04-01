Национальный банк Украины согласовал покупку 75% акций АТ "Юнекс Банк" гражданину Чехии Томашу Фиале через ряд компаний группы Dragon Capital, также согласовано приобретение 24,99% экс-главе "Альфа Банка" Ивану Свитеку.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такие решения 1 апреля 2021 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. Решения приняты по результатам всестороннего анализа пакетов документов заявителей", - говорится в сообщении.

На данный момент бенефициаром "Юнекс Банка" является народный депутат и партнёр Рината Ахметова Вадим Новинский, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка.

По данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Юнекс Банк занимал 63-е место (891,339 млн грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Ранее "Страна" назвала самые прибыльные и убыточные банки прошлого года.

Также мы писали, как из бюджета переплачивают за гособлигации и кто на этом зарабатывает.