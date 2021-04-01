В пятницу, 2 апреля, Совет национальной безопасности и обороны соберется на очередное совещание.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Пока не известно точное время заседания, также определяется и повестка дня.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пятницу днем заседаний СНБО и заявил, что его будут собирать до двух раз в месяц при необходимости обсудить насущные вопросы.

Напомним, что в предыдущий раз СНБО заседал 19 марта. Тогда Служба безопасности Украины рекомендовала Совету нацбезопасности ввести санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы Кабмина Николая Азарова и некоторых бывших должностных лиц.

Кроме того, 19 марта СНБО решил проверить компанию "Зеонбуд", обеспечивающую цифровое вещание в Украине, а также Совет ввел "максимальный вид" санкций против 19 компаний, использующих украинские недра.