Российская Федерация завершает подготовку мероприятий, целью которых является "провокация Украины на военный ответ" на Донбассе, а также некие "миротворческие" действия. Не исключается также попытка продвижения российских войск вглубь Украины.

Об этом в четверг, 1 апреля, информирует пресс-служба Главного управления разведки министерства обороны Украины.

"По информации ГУР МО Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побуждения нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширение российского военного присутствия на территории так называемых ДНР и ЛНР за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан (на самом деле - граждан Украины, которым принудительно течение последних лет выдавали паспорта РФ)", - говорится в сообщении.

Также разведка не исключает попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

"Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и "миротворческих" мероприятий РФ в ответ", - заявляют в ГУР.

Заявление украинской разведки проанализировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Понятно, что любые публичные заявления разведки это всегда элемент информационной войны. Но обилие заявлений на тему "скоро война" со всех сторон зашкаливает. Мы уже писали реальный расклад сил по военным делам вокруг Украины и на Донбассе. Большая война сейчас невыгодна никому. Но тупик в который вошёл переговорный процесс по Донбассу и ещё более глубокий тупик, в который заходят отношения между Россией и Западом, увы, позволяют допустить, что варианты могут быть самые разные. И остаётся лишь надеяться, что эта серия взаимных угроз и обвинений - война нервов и повышение ставок, за которой последует попытка выйти из тупика не путём войны, а за столом переговоров", - говорится в публикации.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в своем докладе в Верховной Раде сообщил, что Россия постепенно наращивает свое военное присутствие вблизи с государственной границей Украины на севере, востоке и юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым.

Также, по словам Хомчака, ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, "которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создают угрозу военной безопасности государства".

Европейское командование вооруженных сил США также заметило наращивание российских войск на границе с Украиной. Американские военные повысили уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса.

В среду, 31 марта, глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в ходе переговоров стороны могли обсуждать ситуацию на границе между РФ и Украиной.

В тот же день с Милли провел переговоры и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему накаляется обстановка на границе с Россией.