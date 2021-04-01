Прокуратура передала в суд обвинительное заключение против 15 участников банды, которая 29 мая 2020 года со стрельбой участвовала в перераспределениях маршрутов междугородного пассажирского сообщения в Броварах под Киевом. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2020 года местные перевозчики обратились к криминальному авторитету, ранее неоднокатно судимому за совершение жестоких насильственных преступлений, с просьбой за денежное вознаграждение решить вопрос об устранении любым способом конкуренции при перевозках по маршруту "Бровары - метро Лесная Киев". Авторитет собрал банду в жилом квартале Броваров со стрельбой выяснял отношения с нелегальными перевозчиками из Винницкой области.

15 человек обвиняются в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, в результате перестрелки 29 мая 2020-го в Броварах были ранены три человека. Полиция задержала 43 человека, были установлены личности 67 участников перестрелки. Министр МВД Аваков сообщил, что за перестрелкой в Броварах стоял криминальный авторитет Журавль.