Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что классик литературы Николай Гоголь является украинским писателем, а российская пропаганда его "принудительно записала в русские".

Соответствующий пост он опубликовал в четверг, 1 апреля, по случаю 212 годовщины со дня рождения Гоголя.

"Часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слезы". Эти слова украинского писателя Николая Гоголя из "Мертвых душ" очень актуальны 1 апреля. Сегодня не только День дурака. Это еще и повод прямо сейчас взглянуть на свою книжную полку и найти там книгу Гоголя. Именно Николая Гоголя - одного из самых известных украинских писателей, который родился именно в этот день 212 лет назад, в Сорочинцах на Полтавщине", - напомнил министр.

Далее Ткаченко коснулся темы "украинскости" классика. Министр заявил, что "россияне всегда позиционировали Гоголя как российского писателя и классика русской литературы".

"Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежки". Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русских. И только за то, что он писал на русском. На самом деле, Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголев-Яновских, предком которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь. Конечно, российская пропаганда через карманных "историков" этот факт подвергает сомнению. Потому что привыкла переписывать историю. Называя, например, Тараса Шевченко российско-украинским поэтом", - пишет министр.

Также он заявил, что когда писал этот пост в соцсети, сравнил две статьи Википедии о Гоголе - украинскую и российскую версии.

"Знаете, что меня не удивило? Что они отличаются по содержанию. Поэтому призываю вас. Любите Украину. Читайте украинское. В частности, Николая Гоголя", - призвал Ткаченко.

Напомним, ранее Российский центр науки и культуры в Киеве, который является филиалом "Россотрудничества", на одном из своих мероприятий назвал Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом". В МИД Украины назвали это посягательством РФ на историко-культурное и философское наследие классика.

После этого скандала СНБО Украины заявил о готовности рассмотреть вопрос закрытия Российского центра науки и культуры в Киеве, в случае если поступит соответствующий запрос.

При этом украинские чиновники и дипломаты борются за "украинскость" не только писателей и поэтов, но и кулинарных блюд. Авторы французского кулинарного гида "Michelin" указали борщ в качестве первого блюда в русской национальной кухне. После этого посольство Украины во Франции добилось изменений в описании блюда.