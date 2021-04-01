Королева Великобритании Елизавета II в среду, 31 марта, впервые в этом году поучаствовала в публичном мероприятии. По случаю столетия Королевских ВВС Австралии она посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеди. Там она пошутила о преследовании российских истребителей британскими.

Об этом пишет The Times.

Ранее в Великобритании действовал локдаун, и королева Елизавета II выполняла свои официальные обязанности по видеосвязи. На мемориале она сказала, что "в восторге" вновь участвовать в мероприятиях, и пошутила с офицером Королевских ВВС Австралии.

Она спросила его, отправляют ли "преследовать русских" истребители, с которыми он работал. На это офицер ответил: "Так точно, мэм, это для нас очень весело".

Отметим, что за последние месяцы британские ВВС перехватили большое количество российских самолетов, которые приближались к воздушному пространству Великобритании.

Напомним, Елизавета II запретила обсуждать в Букингемском дворце скандальное интервью своего внука Гарри.

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