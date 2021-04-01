Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания TopRidge Pharma подписали соглашение о производстве в Китае вакцины от коронавируса "Спутник V" объемом в 100 миллионов доз в год.

Об этом говорится в заявлении фонда.

"РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение китайской компании Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", - сообщает РФПИ.

Произведенные дозы вакцины компания TopRidge Pharma сможет распространять на материковом Китае, а также в Гонконге, Макао и Тайване после одобрения регулятора.

Объемы производства, указанные в соглашении, позволят обеспечить полную вакцинацию от коронавируса для более чем 50 млн человек в год. Население Китая составляет около 1,4 млрд человек.

Напомним, что китайская компания Sinovac Biotech является производителем вакцины CoronaVac, которую получила Украина для вакцинации населения от коронавируса. По состоянию на середину февраля этому препарату доверял всего 1% украинцев.

8 февраля Кабмин Украины запретил регистрацию препаратов от коронавируса российского производства на территории "Страны". В то же время Австрия уже в апреле получит миллион доз российской вакцины "Спутник V".