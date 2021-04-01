Сергей Томиленко написал о важности государственной поддержки для медиа. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Международная и Европейская федерации журналистов признают важность поддержки украинских медиа со стороны государства.

Об этом рассказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook со ссылкой на официальный сайт МФЖ.

"Резолюция, разработанная совместно с представителями газетной отрасли, была одобрена участниками Всеукраинского совещания редакторов газет, которая состоялась 25 марта 2021 года. Эти требования содержат положения, направленные на сохранение медиа отрасли, защиты рабочих мест в СМИ и защиты свободы информации в Украине. Письма поддержки от МФЖ и ЕФЖ вскоре будут направлены к украинскому правительству и парламенту", - написал глава НСЖУ.

В числе положений резолюции: введение "налоговых каникул" для медиа до конца карантина в Украине, доступ журналистам ко всем мероприятиям власти во время пандемии коронавируса, льготные кредиты для развития медиа и сохранения рабочих мест журналистов, создать Фонд поддержки медиа по аналогу европейских стран и другие.

Как показал Всеукраинский опрос газетчиков, который НСЖУ провел в марте текущего года, с начала пандемии в Украине закрылись 10% печатных медиа, при этом только половина из них перешла в онлайн формат. Большая часть (86%) издателей жалуются на потерю рекламодателей, половина редакций сократили зарплаты своим сотрудникам, а в 40% прошли увольнения. В то же время 28% редакторов прекратили сотрудничества с фрилансерами.

"Правительство Украины должно услышать требования НСЖУ и медиа-сектора и принять быстрые меры для сохранения средств массовой информации, свободы информации и рабочих мест в стране. Основание фонда финансовой поддержки журналистов и инвестирования в развитие СМИ является ключевым шагом для укрепления украинской демократии", - цитирует Томиленко слова Генерального секретаря Международной Федерации Журналистов Энтони Беланжера. 

Федерации журналистов акцентируют внимание на важности поддержки украинских медиа. Скриншот из фейсбука Сергея Томиленко

Напомним, по мнению эксперта Совета Европы законы для печатных и онлайн СМИ в Украине нужно разделить.

Также сообщалось, что 85% редакторов газет не поддерживают закон "О медиа".

 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться