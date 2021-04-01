Международная и Европейская федерации журналистов признают важность поддержки украинских медиа со стороны государства.

Об этом рассказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook со ссылкой на официальный сайт МФЖ.

"Резолюция, разработанная совместно с представителями газетной отрасли, была одобрена участниками Всеукраинского совещания редакторов газет, которая состоялась 25 марта 2021 года. Эти требования содержат положения, направленные на сохранение медиа отрасли, защиты рабочих мест в СМИ и защиты свободы информации в Украине. Письма поддержки от МФЖ и ЕФЖ вскоре будут направлены к украинскому правительству и парламенту", - написал глава НСЖУ.

В числе положений резолюции: введение "налоговых каникул" для медиа до конца карантина в Украине, доступ журналистам ко всем мероприятиям власти во время пандемии коронавируса, льготные кредиты для развития медиа и сохранения рабочих мест журналистов, создать Фонд поддержки медиа по аналогу европейских стран и другие.

Как показал Всеукраинский опрос газетчиков, который НСЖУ провел в марте текущего года, с начала пандемии в Украине закрылись 10% печатных медиа, при этом только половина из них перешла в онлайн формат. Большая часть (86%) издателей жалуются на потерю рекламодателей, половина редакций сократили зарплаты своим сотрудникам, а в 40% прошли увольнения. В то же время 28% редакторов прекратили сотрудничества с фрилансерами.

"Правительство Украины должно услышать требования НСЖУ и медиа-сектора и принять быстрые меры для сохранения средств массовой информации, свободы информации и рабочих мест в стране. Основание фонда финансовой поддержки журналистов и инвестирования в развитие СМИ является ключевым шагом для укрепления украинской демократии", - цитирует Томиленко слова Генерального секретаря Международной Федерации Журналистов Энтони Беланжера.

Напомним, по мнению эксперта Совета Европы законы для печатных и онлайн СМИ в Украине нужно разделить.

Также сообщалось, что 85% редакторов газет не поддерживают закон "О медиа".