Заседание окружной избирательной комиссии длится уже несколько дней. Фото: Facebook/ Рух ЧЕСНО

В четверг, 1 апреля, на Прикарпатье здание, где проходит заседание Окружной комиссии по довыборам в Раду, окружили спецназовцы.

Об этом в Facebook сообщает движение "Чесно". 

Спецназначенцы вошли в здание Дома культуры в Надворной около 06:00. Они вывели тех, кто не имеет отношения к избирательному процессу, внутри остались только члены участковой избирательной комиссии. 

Около 11:00 спецназовцы окружили помещение Окружной избирательной комиссии, также вокруг Дома культуры разместили автомобили. 

Здание ОИК на Прикарпатье окружили. Скриншот фейсбука Чесно

Напомним, на Прикарпатье уже несколько суток не могут посчитать голоса на довыборах в Раду, которые проходили по округу №87 28 марта. 

Также мы писали, что сегодня в Прикарпатье на скандальном 87 округе Шевченко начал резко догонять Вирастюка.

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