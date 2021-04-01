В четверг, 1 апреля, на Прикарпатье здание, где проходит заседание Окружной комиссии по довыборам в Раду, окружили спецназовцы.

Об этом в Facebook сообщает движение "Чесно".

Спецназначенцы вошли в здание Дома культуры в Надворной около 06:00. Они вывели тех, кто не имеет отношения к избирательному процессу, внутри остались только члены участковой избирательной комиссии.

Около 11:00 спецназовцы окружили помещение Окружной избирательной комиссии, также вокруг Дома культуры разместили автомобили.

Напомним, на Прикарпатье уже несколько суток не могут посчитать голоса на довыборах в Раду, которые проходили по округу №87 28 марта.

Также мы писали, что сегодня в Прикарпатье на скандальном 87 округе Шевченко начал резко догонять Вирастюка.