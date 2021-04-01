На Прикарпатье окружной избирком по довыборам в Раду окружили спецназовцы. Фото
В четверг, 1 апреля, на Прикарпатье здание, где проходит заседание Окружной комиссии по довыборам в Раду, окружили спецназовцы.
Об этом в Facebook сообщает движение "Чесно".
Спецназначенцы вошли в здание Дома культуры в Надворной около 06:00. Они вывели тех, кто не имеет отношения к избирательному процессу, внутри остались только члены участковой избирательной комиссии.
Около 11:00 спецназовцы окружили помещение Окружной избирательной комиссии, также вокруг Дома культуры разместили автомобили.
Напомним, на Прикарпатье уже несколько суток не могут посчитать голоса на довыборах в Раду, которые проходили по округу №87 28 марта.
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