В районе укладки трубопровода "Северный поток-2" наблюдается повышенная активность военных кораблей, гражданских судов, самолетов и вертолетов. Оператор проекта Nord Stream 2 AG назвал эти действия провокацией, которая может привести к аварийному повреждению трубопровода.

Об этом в четверг, 1 апреля, сообщают агентства ТАСС и "РИА Новости".

"После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода "Северный поток - 2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер", - сказал директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

Он напомнил, что при строительстве подобных объектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности (2,41 км), куда не должны заходить суда, не принимающие участие в реализации проекта.

"Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы постоянно фиксируются (в том числе - по тактическим номерам) военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстояния от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi", - сказал Минин.

В заявлении оператора также говорится, что "речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях (...) с целью препятствования осуществлению экономического проекта".

"Это, пожалуй, первый в истории беспрецедентный случай подобного рода", - утверждают в Nord Stream 2 AG.

По словам представителей компании, появление неопознанной подлодки в зоне прокладки трубы 28 марта могло повредить судно "Фортуна" и газопровод.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас укладка одной из нитей трубопровода идет в территориальных водах Дании, куда прибыл "Академик Черский".

Сегодня оператор сообщил, что строительство трубопровода завершено на 95%.

Ранее Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретился со своим немецким коллегой Хайко Маасом, чтобы обсудить строительство российского "Северного потока-2". Американский представитель заявил об угрозе новых санкций в отношении участвующих в реализации строительства трубопровода компаний.