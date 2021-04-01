Вечером 31 марта в Тбилиси внезапно прошли протесты из-за визита известного телеведущего Владимира Познера.

Журналист приехал в Грузию с большой компанией отмечать свое 87-летие (он родился 1 апреля). Неизвестные "активисты" пришли под окна гостиницы, в которой он остановился, и попытались туда прорваться.

Возникла массовая потасовка, митингующих оттесняла полиция. Когда Познер решил покинуть отель, его стали забрасывать яйцами.

Причиной такого поведения грузин стали две причины, которые они сами озвучили: непризнание журналистом территориальной целостности страны и нарушение ним санитарных ковидных норм.

Инцидент вызвал широкое обсуждение, в том числе среди российского и грузинского руководства. Официальный Тбилиси обвинили в провокации Михаила Саакашвили. Все подробности - в материале "Страны".

Как и за что в Тбилиси атаковали Владимира Познера

Владимир Познер - ведущий российского Первого канала, там выходит его авторская передача в формате интервью.

У журналиста есть три гражданства: России, Франции и США. В Грузию он отправился по американскому документу вместе с компанией примерно из 50 человек своих коллег и друзей.

Сначала он приехал праздновать и ужинать в тбилисский "Винотель", куда пришли местные активисты. Им удалось отключить электричество в этом ресторане. А позже туда нагрянула трудовая инспекция, которая выписала штраф за нарушение условий карантина - работа ресторанов запрещена в ночное время.

Тбилисская полиция заявляла, что оштрафовала Познера на 600 долларов, сам журналист этого не комментировал.

Далее гости из Москвы перебрались в тбилисский отель Rooms, к которому вскоре нагрянули противники Познера. Протестующие стали прорываться внутрь, выкрикивать грубости, создали громкий стук с помощью подручных предметов. Потом появились яйца, которыми забросали вход в гостиницу.

На место ЧП прибыла местная полиция. Силовым способом удалось оттеснить агрессивных граждан. Был создан небольшой коридор, по которому Познер с женой и компанией покинули отель. Затем, утром четверга, они вовсе уехали из Грузии, где планировали находиться до конца выходных.

Претензий у протестующих было две.

Первая - Познер и его гости якобы нарушили действующие в Тбилиси ограничения, введенные из-за коронавируса. Впрочем, это официально опроверг премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По словам чиновника, у туристов были отрицательные ПЦР-тесты.

Вторая претензия к Познеру - он "не признает территориальную целостность страны". В связи с этим протестующие упомянули комментарии телеведущего о статусе Абхазии.

Речь идет об интервью, которое Владимир Познер дал грузинскому телевидению в 2017 году. Оно вызвало в стране большой скандал. В результате телеведущий комментировал свою позицию в эфире российского Первого канала.

"Когда я бывал в Абхазии в 70-е годы, много лет подряд, лет шесть, я обратил внимание, что отношения между грузинами и абхазцами, скажем мягко, не очень хорошие. Грузины считают их людьми второго сорта, отсталыми, тупыми и так далее. Я собственными глазами видел, как грузины били абхазцев. Это не научное исследование, я не утверждаю, что это общее [поведение]. Потом, еще до дальнейших следствий, они говорили не комплиментарно об абхазцах", - начал Позер.

Он продолжил: "Ну, а по поводу вооруженного столкновения между Грузией и Россией, я сказал, что виноват в этом, безусловно, Саакашвили (тогда он был президентом страны, - Ред.). Моя точка зрения. Ну и что? Вроде бы, ничего. Я думал, что в Грузии справедливо гордятся своей свободной прессой, воспримут сказанное мной спокойно. Я ошибся. Меня обвинили во всех смертных грехах, пропаганде, представлении российских интересов. А я лишь высказал свое мнение. В общем, не даром я родился в день дурака".

"След Саакашвили". Комментарии руководства Грузии и ответ Михо

Руководство Грузии прокомментировало инцидент с атакой на Познера.

"Владимир Познер является гражданином США, он не нарушал "Закон об оккупации" (согласно нему, иностранцы могут въезжать в Абхазию только через Грузию, - Ред.). Он часто посещает Грузию с паспортом гражданина США. Это был визит частного характера", – сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Также глава правительства заметил след оппозиционной партии "Национальное движение" и лично Саакашвили в прошедших беспорядках. По мнению Гарибашвили, цель этой партии - нанести ущерб стране и испортить ее имидж.

"Группа наших граждан решила выразить протест, чем воспользовалась самая деструктивная сила – "Национальное движение" и, как привычно, внесла события в свою повестку дня. И на этот раз цель "Национального движения" и, в частности, Саакашвили – деструкция, саботаж и нанесение максимального ущерба нашей стране, уязвление международного имиджа нашей страны. И на этот раз они сделали все это на фоне того, что наша страна частично открылась для туристов", – отметил Гарибашвили.

Ответ Михаила Саакашвили, который решил вновь строить политическую карьеру в Грузии, не заставил себя ждать.

"Вчера грузинская молодежь с позором выгнала Владимира Познера из Тбилиси, куда он приехал праздновать свое 87-летие.

Познер был тем старым КГБшником, который во время нападения России на Грузию говорил, что это, наоборот, Грузия – агрессор, и было 2000 погибших в результате грузинских артиллерийских обстрелов. Все, что впоследствии оказалось полной ложью. То же самое повторял Михаил Горбачев в эфире CNN.

Тогда российская пропаганда подключила Горбачева, Познера и всех тех, у кого еще был какой-то остаток авторитета на Западе, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность, как часть гибридной войны.

Я тогда накричал на Горбачева и объявил его позорищем, а вчера грузинская молодежь ответила Познеру", - написал Саакашвили в Фейсбуке.

Саакашвили, напомним, покинул Грузию в 2013 году. На родине в отношении него были возбуждены уголовные дела, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюрьме. Весной 2015 года тогдашний президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области.

В 2015 году Саакашвили для назначения на пост спешно выдали гражданство Украины. В 2017 году - лишили. А в 2019 году уже президент Зеленский распорядился восстановить его документы. Потом Михо был назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Успехов достигнуто не было, и интересы Саакашвили уже устремились в сторону родной Грузии.

Саакашвили стал председателем основанной им партии "Единое национальное движение". Сам он в Грузию невъездной (то есть будет арестован после пересечения границы). Политсилой он управлял дистанционно.

Месяц назад, в конце февраля 2021 года, грузинские силовики штурмовали офис партии Саакашвили, чтобы арестовать ее главу - оппозиционного депутата Нику Мелию. Примерно с тех же пор Михо с особой интенсивностью пытается качать протест - используя для этого любые поводы.

Например, 10 февраля Саакашвили призвал грузин бунтовать против карантина. МИД Грузии вызвал украинского посла для дачи пояснений (поскольку сейчас Михо - гражданин Украины и занимает в стране пост).

23 февраля Саакашвили призвал грузинскую оппозицию к наступлению. "Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное - это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление", - заявил экс-президент.

Как инцидент комментируют в России

Не исключено, что атака на Владимира Познера действительно была спланированным мероприятием партии Саакашвили. Обращать внимание на свою персону он решил столь эпатажным способом. И создал много проблем для действующего руководства Грузии во взаимоотношениях с Россией, которые и без того не самые теплые.

Первым по теме выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"События вокруг поездки Познера в Тбилиси ещё раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет её внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведёт ни к чему хорошему", - заявил спикер в своем телеграме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в фейсбуке: "Пути демократии нецивилизованы: идём дорогой трудной мы в город изумрудный".

С развернутым комментарием выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Первое - мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. Второе - мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Третье – мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян. И наконец Грузия опасна для российских граждан, туда просто опасно ездить — это россияне должны четко понимать", - сказал Песков.

Представитель Кремля поздравил Познера с днем рождения и посоветовал встречать его дома: "Здесь спокойнее".

Свою оценку событиям в Тбилиси дал поддерживающий Путина политолог Сергей Марков.

"А в Грузии устроили "ночь Познера" как флешмоб к 1 апреля? Там же полный сюр. Познер - противник Путина. Познер в общем отрицает, что в мире серьёзная проблема русофобии. Познер гражданин США. Грузия призывает туристов из России ехать в Грузию. Грузия говорит о своём гостеприимстве. И они устроили буквально русофобский шабаш Познеру, который просто приехал праздновать день рождения. Так это точно не флешмоб ко Дню Дурака?"

Слова негодования высказала известная грузинская журналистка Тина Канделаки (сейчас возглавляет крупнейший в России спортивный телеканал "Матч ТВ").

"Мне стыдно за то, что происходило вчера у тбилисской гостиницы, куда приехал Владимир Владимирович Познер.

Мы, грузины, всегда отличались своим гостеприимством и сомневаться могли во многом, но только не в том, что мы самый гостеприимный народ. Это часть нашего воспитания и мироощущения с детства.

И вот я вижу, что мы дожили до позорного отношения к человеку, всем сердцем любящего Грузию. Совсем недавно Владимир Владимирович сидел рядом со мной, Мирандой Мирианашвили и Василием Церетели на ужине и радовался тому, что слышит живую грузинскую речь. Познер о Грузии знает даже больше, чем те люди, которые решили вдруг выразить свое неуважение под окнами его гостиницы.

Мне жаль, что вчера не нашлось людей, которые бы одернули этих человеков без рода и племени. Одернули и выдворили бы их в прямом и переносном смысле. Туда, где люди не чтут свои корни и презирают своё прошлое, разменяв его на сиюминутные политические амбиции", - написала Канделаки в телеграме.

Но в целом можно сказать, что для российских властей инцидент с Познером в какой-то степени выгодный.

Познер - человек прозападно настроенный, имеющий имидж либерала, не поддерживающий многие аспекты политики Путина в отношении стран бывшего Союза (в том числе и Украины). Поэтому то, что даже ему устроили обструкцию в Грузии, показывает и обычным россиянам, что их страна находится в "окружении врагов", которые далеки от цивилизованных норм. И на этом фоне власти проводят мысль, что россиянам нужно "крепить единство" и "сплотиться вокруг президента" для того, чтобы противостоять внешним вызовам.