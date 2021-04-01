Президент США Джо Байден вновь несколько раз споткнулся на ступеньках трапа. В этот раз ему удалось удержать равновесие. Инцидент произошел, когда он поднимался на борт президентского самолета, чтобы отправиться в Питтсбург (штат Пенсильвания).

На кадрах видно, как Джо Баден поднимается по трапу под дождем, при этом он держит в руках зонт. Почти у конца лестницы американский президент вновь оступается, однако на этот раз ему удается избежать падения.

Напомним, 19 марта Джо Байден несколько раз споткнулся и в конце концов упал на ступеньках трапа. Инцидент произошел, когда он поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в Атланту. После этого в сети начала распространяться версия об очередном случае ухудшения здоровья президента. В свою очередь Белый дом объяснил падение президента США Джо Байдена на трапе самолета сильным ветром.

Предшественник Байдена Дональд Трамп отреагировал на падение главы американского государства на трапе самолета. Он заявил следующее: "Я смотрел, как Джо Байден поднимается по трапу, я сказал: "Я ему не проиграл". Позже Трамп усомнился в адекватности американского лидера.

Недавно мы сообщали, что на первой пресс-конференции Байден пользовался шпаргалкой с именами и фото журналистов.