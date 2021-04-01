В масштабном ДТП при участии 5 машин, которое 1 апреля произошло на Садовом кольце в Москве, серьезно пострадала 40-летняя консультант Госдумы РФ Мария Артемова.

Об этом пишет МК.

Артемова попала в ДТП по пути с работы домой. Машина видеоблогера Эдварда Била влетела в ее Volkswagen на полном ходу.

Ранее сообщалось, что женщина в результате ДТП получила переломы обеих ног и попала в реанимацию.

Возможным виновником сегодняшней аварии называют российского блогера Эдварда Била. Сам он утверждает, что автомобиль, спровоцировавший ДТП, принадлежит ему, однако за рулем был его друг, а сам он находился в момент аварии в другом месте.

Отметим, что авария произошла недалеко от места, где прошлым летом смертельное ДТП устроил актер Михаил Ефремов.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Москве хоккеист на Porsche пробил стену и едва не вылетел с третьего этажа паркинга вместе с женой и ребенком.