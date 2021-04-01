Довыборы в Раду. В Прикарпатье на скандальном 87 округе Шевченко начал резко догонять Вирастюка
Ситауция с подсчетом голосов на довыборах в Раду по округу №87 продолжается и результаты голосования начинают меняться - Александр Шевеченко ("За майбутне") начинает догонять лидирующего Василия Вирастюка ("Слуга народа").
На данный момент подсчитано 80,34% голосов избирателей и по сравнению с данными на утро 1 апреля ситуация поменялась в пользу Шевченко.
- Василий Вирастюк, "Слуга народа" – 31,07%;
- Александр Шевченко, партия "За майбутне" - 29,41% ;
- Руслан Кошулинский, "Свобода" - 29,04% .
Таким образом разрыв между Вирастюком и Шевченко сократился до 1,66%. Впереди подсчет еще 19,66% бюллетеней.
Напомним, что член партии "Свобода" Руслан Кошулинский считает довыборы в Верховную Раду на округе №87, состоявшиеся 28 марта, недействительными. Он потребовал провести перевыборы.
Также мы сообщали, что на Прикарпатье вторые сутки не могут посчитать голоса на довыборах в Раду из-за блокирования работы комиссии.