Ситауция с подсчетом голосов на довыборах в Раду по округу №87 продолжается и результаты голосования начинают меняться - Александр Шевеченко ("За майбутне") начинает догонять лидирующего Василия Вирастюка ("Слуга народа").

На данный момент подсчитано 80,34% голосов избирателей и по сравнению с данными на утро 1 апреля ситуация поменялась в пользу Шевченко.

Василий Вирастюк, "Слуга народа" – 31,07%;

Александр Шевченко, партия "За майбутне" - 29,41% ;

Руслан Кошулинский, "Свобода" - 29,04% .

Таким образом разрыв между Вирастюком и Шевченко сократился до 1,66%. Впереди подсчет еще 19,66% бюллетеней.

Напомним, что член партии "Свобода" Руслан Кошулинский считает довыборы в Верховную Раду на округе №87, состоявшиеся 28 марта, недействительными. Он потребовал провести перевыборы.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье вторые сутки не могут посчитать голоса на довыборах в Раду из-за блокирования работы комиссии.