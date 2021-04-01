Служебный автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попал в крупное ДТП на Садовом кольце в Москве с участием пяти машин. Вероятным виновником аварии является популярный российский блогер Эдвард Бил, однако он отрицает свою причастность к инциденту.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

По словам Пескова, в момент аварии его не было в служебной машине, поэтому он не пострадал. Также травм не получил и водитель авто.

"По предварительным данным, авария произошла из-за того, что второй участник не пропустил автомобиль со спецсигналами. Водитель не пострадал, поврежден только автомобиль", - заявила журналистам пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

При этом возможным виновником происшествия мог быть российский блогер Эдвард Бил. В своем последнем видео молодой человек хвастался машиной с номерами, которые совпадают с номерами синей иномарки Audi.

Также на кадрах момента ДТП видно, что именно синяя Audi вылетела на встречную полосу и спровоцировала аварию.

В свою очередь сам блогер рассказал журналистам, что в момент аварии за рулем его спорткара Audi RS 6 Avant якобы находился его друг, а сам он только приехал на место ДТП, чтобы разобраться в случившемся.



"Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло... Я не знаю, где он (друг - Ред.)", - сказал Бил.

По данным телеграм-канала Baza, блогера уже отправили на медосвидетельствование в больницу.

На данный момент известно, что одна из пострадавших, водитель Volkswagen, в результате ДТП получила переломы обеих ног и попала в реанимацию.

Еще одна пострадавшая в ДТП - 33-летняя владелица красной Audi Юлия Орлова. У нее диагностировали ушиб грудной клетки. По данным телеграм-канала Life Shot, Юлия сообщила полицейским, что ДТП спровоцировал именно блогер и на ее глазах он быстро перепрыгнул с водительского места назад, а после отказывался выходить из машины.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Эдвард Бил в момент аварии находился за рулем без документов.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Эдвард Бил - российский блогер и пранкер. На его YouTube-канал подписаны 4,3 миллиона человек.

Напомним, недавно в Святошинском районе Киева произошло столкновение микроавтобуса с катафалком, на месте погибли два человека.

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